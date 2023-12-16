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Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde Sezonun Açılması İçin Kar Yağması Bekleniyor

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Muş'ta bulunan Güzeldağ Kayak Merkezi, sezonun açılması için kar yağışını bekliyor. Merkezdeki pistler, telesiyej ve sosyal tesisler bakıma alındı ve yeni sezona hazır hale getirildi. Kayak takımı sporcuları da merkezden yararlanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü, Muş'un yoğun kar alan bir il olduğunu belirterek, tüm vatandaşları ve kayakseverleri Muş'a davet etti.

Muş'taki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde sezonun açılması için kar yağması bekleniyor.

Kente 8 kilometre mesafede bulunan Güzeldağ Kayak Merkezi, 1400 ve 1600 metre uzunluğundaki 2 pisti, telesiyej ve sosyal tesisleriyle hizmet veriyor.

Her sezon çok sayıda kişiyi ağırlayan kayak merkezinden şampiyonalara hazırlanan kayak takımı sporcuları da yararlanıyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Güzeldağ Kayak Merkezi'nde, sezonun açılması için kar yağması bekleniyor.

Merkezde müdürlük tarafından 1100 metre uzunluğundaki telesiyej ve diğer sosyal bölümlerin bakımı yapıldı.

Yeni sezona hazır hale getirilen merkezin, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla vatandaşların hizmetine açılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, Güzeldağ Kayak Merkezi'nde sezon öncesi gerekli bakım ve onarımları yaptıklarını söyledi.

Kayak sezonuna hazır olduklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Muş her yıl yoğun kar alan bir ilimiz. Buranın kar kalitesi yükse olduğundan dolayı sezon hareketli geçiyor. Antrenörlerimiz eşliğinde başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Kayakta yetenekli sporcularımız var. Kış döneminde hafta sonları yaklaşık 1000 kişi burada kayak yapıyor. Sezon boyunca binlerce kişi merkezimizde zaman geçiriyor. Kayak merkezimize çevre illerden ve Muş'tan yoğun talep oluyor. 1400 ve 1600 metre uzunluğunda 2 pistimiz bulunuyor. Telesiyej sistemimiz hazır, kar motoru ve snowtrack aracımız mevcut. Her şey hazır. Kar yağmasıyla tüm vatandaşlarımızı ve kayakseverleri Muş'a bekliyoruz."

"Verimli bir sezon geçirmeyi bekliyoruz"

Merkezin çevresinde pansiyon ve sosyal tesislerin de bulunduğunu ifade eden Taşdemir, "Ulaşım ve konaklamayla ilgili sıkıntımız yok. Sporcularımızı ücretsiz olarak kayak merkezine getiriyoruz. Burada verimli bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Kayak merkezinde yetiştirdiğimiz sporcularımız, yurt içinde ve yurt dışında yapılan yarışmalara katılım sağlayacaklardır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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