MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA - Haberler

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MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUŞ'ta, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 29 aile, 50'nci haftayı da destek ziyaretleriyle geride bıraktı.

MUŞ'ta, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 29 aile, 50'nci haftayı da destek ziyaretleriyle geride bıraktı.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 50'nci haftayı geride bıraktı. 29 ailenin eylemine bugün de destek ziyaretleri yapıldı. Muş'a gelen Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, beraberindeki heyet ile aileleri ziyaret etti. Bekleyişlerini sürdüren ailelerle çadır içinde bir araya gelen Karaman, Memur Sendikaları Konfederasyonu olarak her daim destekçileri olduklarını belirtti.

EVLADINA KAVUŞAN BABADAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Kandırılarak dağa kaçırılan ve ikna çalışmaları sonucu 2010 yılında teslim olan oğluna kavuşan Hüseyin Yıldız da ailelerle bir araya geldi. Bir zamanlar kendisinin de evlat yolu gözlediğini anlatan Yıldız, ailelerden kararlarından vazgeçmemelerini istedi. Oğlunun birkaç ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldığını kaydeden Yıldız, yuva kurduğunu, kendi evinde mutlu yaşam sürdüğünü söyledi.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 50'NCİ HAFTA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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