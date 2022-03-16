MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA - Haberler

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MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin binası önünde eylem yapan 28 aile, 48'inci haftada da bir araya geldi.

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin binası önünde eylem yapan 28 aile, 48'inci haftada da bir araya geldi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 48'inci haftayı geride bıraktı. 2014 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü anlatan Ayten Koçhan, 'Bizler eylemimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim üzerimizden siyaset kurmasınlar. Bizler siyasetçi değiliz. Bizler sadece evlatlarımız için burada eylem yapıyoruz. Dağda bir tane evlat kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. Ben HDP'den, PKK'dan korkmuyorum ve korkmayacağım. Devletimiz arkamızda, polisimiz arkamızda, biz sadece evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

MUŞ'TAKİ EVLAT NÖBETİNDE 48'İNCİ HAFTA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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