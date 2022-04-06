MUŞ'TAKİ EVLAT EYLEMİNDE AİLELERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ

İZMİR (DHA) - MUŞ'ta, çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önündeki eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı, 51'inci haftada 31'e yükseldi.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 51'inci haftayı geride bıraktı. Ramazan ayında da eylemlerini sürdüren ailelere, Güneş ve Tultak aileleri de katılım sağladı. Böylelikle 51'inci haftayı geride bırakan ailelerin sayısı, 31'e yükseldi.

İstanbul'dan İzmir'e 2014 yılında çalışmak için giden oğlu Mahsun'dan bir daha haber alamayan baba Mirza Güneş, eyleme katıldı. Bu tarihten beri oğlundan haber alamadığını belirten Mirza Güneş, 'Oğlum çalışmak için İstanbul'dan İzmir'e geçti. İzmir'e geçince, bir daha haber alamadık. Kayıp ilanı verdim. 8 yıldır çocuğumdan bir haber alamadım. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Eğer dağa gitmişse, beni duysun ve gelsin, devletine teslim olsun. Benim isteğim budur. Bu yüzden bu eyleme katıldım" diye konuştu.

1990 yılında vatani görevini yapmak için askere gönderdiği kardeşi Ramazan'dan bir daha haber alamayan ağabey Süleyman Tultak da, eyleme katılarak kardeşinden dönmesini istedi.