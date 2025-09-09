Muş'ta Zilsiz Okul Uygulaması Başlatıldı

Muş'ta öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla köy okulunda "zilsiz okul" uygulamasına geçildi.

"İlk zille ilk ders" sloganıyla yeni eğitim öğretim dönemine başlayan Ağaçlık Köyü İlkokulu'nda "zilsiz okul" uygulaması başladı.

Okulu ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, basın mensuplarına, kentteki okulların Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde yer alan "zilsiz okul" uygulamasına geçtiğini söyledi.

Uygulamanın öneminden söz eden Altay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte bütün okullarımızda zil sesi olmaksızın öğrencilerimiz ders saatine girecek ve ardından teneffüse çıkacak. Bununla öğrencilerimize zaman disiplinini kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin zamanını doğru şekilde kodlayıp giriş çıkışlarını sağlamak istiyoruz. Velilerimiz evlatlarına tembih, öğretmenlerimiz de bu konuda öğrencilere telkinde bulunuyor. Bu uygulamanın örneğini okulumuzda görüyoruz."