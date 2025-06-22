Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı AYT Başladı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT, yoğun bir katılımla başladı. Adaylar, aileleriyle birlikte sınav merkezine gelerek sınav öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) başladı.

2025-YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.

Sınav merkezine çocuklarını getiren bazı aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup için dua etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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