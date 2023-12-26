Muş'ta yüksek rakımlı köyler kara gömüldü

Besicilerin 6 ay sürecek zorlu kış mesaisi başladı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı yüksek rakımlı köylerde tek katlı evler, ahırlar ve odunluklar kara gömülürken, çiftçilerin zorlu kış mesaisi ise başladı.

Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyündeki evler ve ahırlar kara gömüldü. Yukarıyongalı köyünün bazı sakinleri ise özellikle tipi ve kar yağışının etkili olduğu dönemlerde komşularına gitmekte bile zorlanırken, çiftçilerin zorlu kış mesaisi de başladı. Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler, zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ahırların önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler, günde 2 defa hayvanlarını besliyor.

Bu yıl kar yağışının köylerinde etkisini geç gösterdiğini ifade eden Eyyüp Omur, 3-4 ay karla mücadele ettiklerini belirterek, "3 gündür köyümüze kar yağıyor. Küreklerle evlerimizin önünü temizleriz. Komşularımıza, evlerimize, ahırlarımıza, odunluklarımıza gidip geliriz. Ayrıca kar üzerine hayvanlarımıza saman, yem veriyoruz. 3-4 aya kadar hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

Kış mevsimi boyunca köylerinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu söyleyen Eşref Omur da, kar yağışı sonrasında komşularına gidip gelmekte ve hayvanlarının bakımını yapmakta zorlandıklarını kaydetti. Omur, "Kar yağdığı zaman hayvanlarımızı ahırlara koyuyoruz. İçeride yemlerini veririz. 4-5 ay boyunca bu çileyi çekeriz. Aynı zamanda küreklerimizi elimize alarak, kapılarımızın önünü temizliyoruz. Komşu komşuya gitmekte baya zorlanıyor. Hayvanları dışarı bırakmakta baya zorlanıyoruz" diye konuştu.