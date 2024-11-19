Muş'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağışı
Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkiini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
MUŞ - Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.
Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.