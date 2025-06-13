Muş'ta Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Güzeltepe Mahallesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte Elazığ-Muş seferini yapan yük treni, Behçet Ardil'in kullandığı 35 EAE 70 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel