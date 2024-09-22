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Muş'ta Yorgun Mermi Isabet Eden Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Muş'ta Yorgun Mermi Isabet Eden Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Muş'un Yarpuzlu köyünde 7 yaşındaki Nisa Sönmez, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edilmişti.

Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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