Muş'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta yolcu otobüsündeki bir şüphelinin midesinde, kapsüllere konulan 842 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli S.S'nin uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

Bunun üzerine 25 Aralık'ta şüphelinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, ekiplerce kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu.

Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelinin yapılan iç beden muayenesi ve tomografi görüntülemesinde, midesinde uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

Midesinden 84 kapsül içinde 842 gr eroin ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.