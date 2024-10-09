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Muş'ta Yolcu Otobüsü Yangın Çıktı

Muş'ta Yolcu Otobüsü Yangın Çıktı
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Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, otobüsü kullanılamaz hale getirdi. Sürücü, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ederek yangın yerine jandarma ve itfaiye ekiplerini çağırdı.

Muş'ta seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Van-Samsun seferini yapan 60 TY 677 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, Muş- Bingöl kara yolunun Gedik rampası mevkisinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi.

Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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