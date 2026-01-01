Haberler

Muş'ta okullar yarın da tatil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca, bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak Cuma günü Muş genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak