Muş'ta okullar yarın da tatil

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde 2 gündür etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak Cuma günü Muş genelinde üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.