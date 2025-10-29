Muş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti

MUŞ'ta koyunlarını otlatan Ömer Aktaş (34), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi ile Kumluca Köyü arasındaki arazide meydana geldi. Koyunlarını otlatan Ömer Aktaş'a aniden bastıran yağış sırasında yıldırım isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Aktaş'ı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.