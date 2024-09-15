Muş'ta Yeni Tekstil Fabrikası İnşaatı Devam Ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının inşaatı sürüyor.

İlçenin Patnos kara yolunda 5 kardeş tarafından inşaatına başlanan fabrikasının ekonomi ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, gazetecilere, ilçenin gelişimi açısından önemli bir proje olduğunu söyledi.

Türker, "Bu yatırım, ilçemizin gelişimi için önemli bir adım. Girişimcilerimizin bu cesur adımı, Malazgirt halkı için umut verici. Belediye olarak her aşamada destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Girişimci Çetin Arslan ise 4 kardeşiyle 24 yıldır tekstil sektöründe olduklarını belirterek, "Yıllarca İstanbul'da kazandığımız deneyim ve başarıları doğduğumuz topraklara taşımaktan gurur duyuyoruz. Amacımız Malazgirtli hemşerilerimize iş imkanı sağlamak ve memleketimizin ekonomisine katkıda bulunmak." diye konuştu.