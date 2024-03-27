Muş'ta Yeni Tam Donanımlı İtfaiye Binası Hizmete Açıldı

Muş'ta itfaiye ekipleri, 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı binada hizmete başladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bir yandan yeni projelerin startını verirken diğer yandan da tamamlanan projeleri hizmete açtıklarını söyledi.

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasını tamamladıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Eski binamız miadını doldurduğu için ihtiyaca cevap vermiyordu. 4 bin metrekarede inşa ettiğimiz yeni binamızda dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi, koordinasyon merkezi bulunuyor. Araç filomuzu yineleyerek itfaiye merkezimizde 36 personel 3 vardiya halinde görev yapmaya devam ediyor. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı."