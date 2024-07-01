Muş'ta Yaz Kur'an Kursları Başladı

Muş'ta, Diyanet İşleri Bakanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kurslarına kaydolan çocuklara yönelik eğitimlere başlandı.

Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki Tuba Camisinde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, çocukların eğitimin yanı sıra eğlenmeye, spora da ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Kursa gelen öğrencilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait futbol, basketbol, voleybol eğitimleri ve yüzme havuzlarından da faydalanacağını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu sene müftülüğümüzde spor kulübü de kurduk. Öğrencilerimiz, toplumumuzun en çok ihtiyacı olan şefkat ve merhameti camide ve Kur'an kurslarımızda öğrenecekler. Camiler aynı zamanda çocuklarımızın birbirleriyle rahatlıkla iletişim kuracak ortamları sağlayacak. Hem sosyal aktiviteyle hem de gençlik liderleriyle, sporla bu çocuklarımızın birbirleriyle diyalog kurmalarını sağlayacağız. Camiye gelen çocuklarımız okullarında daha başarılı oluyorlar. Bütün kurslarımız, bütün camilerimiz Muş halkına açıktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise kurstaki çocukları tesislerde ağırlayacaklarını dile getirerek, farklı branşlarda aktivitelere katılmalarını sağlayacaklarını aktardı.

Çocuğu kursa gelen anne Elif Baskın da çocukların İslam'ı hakkıyla öğrenebilmeleri, Allah'ın kelamıyla tanışmaları için kursa gönderdiklerini bildirerek, "Devletimiz güzel bir imkan sağlamış. Biz de bundan faydalanmak için çocuklarımızı gönderiyoruz." dedi.

Müftü Demir, katılımcılar ve çocuklar, daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.