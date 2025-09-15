Haberler

Muş'ta Yatalak Kişi Yangında Hayatını Kaybetti

Muş'ta Yatalak Kişi Yangında Hayatını Kaybetti
Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangında 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası Bursal'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Muş'ta bir evde çıkan yangında yatalak kişi yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 71 yaşındaki yatalak Kutbettin Bursal'ın yalnız yaşadığı iki katlı evin odasında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, yangında evde bulunan Bursal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursal'ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangının çıktığı odada inceleme yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
