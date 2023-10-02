Muş'ta yapılan şok asayiş uygulamasında 297 kişi sorgulandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok asayiş uygulamasında 297 kişi sorgulanırken, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanan şahıslara ise cezai işlem uygulandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok asayiş uygulamasında 297 kişi sorgulanırken, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanan şahıslara ise cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen şok asayiş uygulaması devam ediyor. Yapılan şok asayiş uygulamasında 297 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 97 araçta yapılan sorgulamada ise ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araç konularından 20 bin 496 TL cezai işlem uygulandı. - MUŞ