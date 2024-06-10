Üye Girişi
Haberler

Muş'ta VEDAŞ, Kuşların Akıma Kapılmasını Önlemek İçin Çalışma Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerine yuva yapan kuşların akıma kapılmasının önlenmesi ve kesintisiz enerjinin sağlanması için nakil hatlarını izolasyon malzemeleriyle kapladı.

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerine yuva yapan kuşların akıma kapılmasının önlenmesi ve kesintisiz enerjinin sağlanması için nakil hatlarını izolasyon malzemeleriyle kapladı.

Kentte enerji nakil hatlarından kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmek, olası arızaları önlemek için çalışma başlatan ekipler, sorumluluk sahasındaki elektrik direkleri ve hatlarda kuş konmaz montajı ve izolasyon çalışması yaptı.

Ziyaret köyündeki çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, yaz aylarında sürü halinde tarım arazilerine gelen kuşların, elektrik hatlarına temas etmeleri sonucu akıma kapılarak telef olduklarını söyledi.

Bu sorunu önlemek için kuşların yoğun olduğu bölgelerdeki direk ve enerji nakil hatlarında kuşkonmaz aparatı montajı ve orta gerilim izolasyon çalışması yürüttüklerini belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Kuş çarpmaları zaman zaman elektrik arızalarına da neden oluyor. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Ziyaret köyünde bulunan yüksek gerilim hatlarımızda ekiplerimizce giydirme izolasyon çalışması yapılıyor. Bu çalışmayla direklerin tepesine konan kuşların telef olması engellenmekte, aynı zamanda bu çarpmalardan doğabilecek kesintiler de minimize edilmektedir. Bu şekilde kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamaktayız."

Kaynak: AA / Güncel

Van Gölü Muş Çevre Enerji Teknoloji Güncel Haberler

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi! Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title