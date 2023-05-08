Muş'ta vatandaşlara yönelik trafik bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Muş'ta Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, "Bu Yolda Sana Güveniyoruz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla stant kurdu.

Ekipler, stantta vatandaşlara broşürler dağıttı, emniyet kemeri, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında bilgiler verdi.

Standı ziyaret eden çocuklardan İpek Olca, "Büyüklerimizin araçlarda hız yapmamaları gerekiyor. Hızlı sürerlerse onları uyaracağım. Trafik kurallarına herkesin uyması gerekir." dedi.

Sürücü Uğur Kara ise emniyet kemeri kullanmanın önemine değinerek, "Trafikte emniyet kemerimizi takmamız lazım. Bu kurallar bizim hayatımızı korumak için konulmuş. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Sadece kemer değil bütün kurallara uymamız önemli." diye konuştu.