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Muş'ta vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, vatandaşları doğal afetlerle ilgili bilgilendirdi.

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) gönüllüleri, vatandaşları doğal afetlerle ilgili bilgilendirdi.

Afad İl Müdürlüğü ekipleri, deprem, yangın, sel, trafik kazası ve göçük altında kalma gibi olaylar karşısında alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, valilik önünde kurdukları stantta vatandaşlara afetlerle mücadele konularında bilgiler verdi.

Afad gönüllüsü Mizgin Ayva, Van'da 2011'de yaşanan depremde yaşadıklarını unutmadığını söyledi.

Ayva, "Burada standımızı kurarak afet hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaları için AFAD'a davet ediyoruz. Burada farkındalık çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Deniz Can da "Olası afet durumunda yardım için göreve hazırım. Vatandaşlarımızı yangın, sel ve deprem konusunda bilinçlendiriyoruz. Gönüllü olmaları için teşvik ediyoruz." diye konuştu.

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AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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