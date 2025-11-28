Haberler

Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi

Güncelleme:
Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneğince Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programa öğrenciler ilgi gösterdi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Kırtay, vatan sevgisini ve şehit yankılarının yaşadıkları anıları öğrencilere aktardıklarını söyledi.

Programın manevi bir atmosferde yapıldığını belirten Kırtay, "Vatan imandan gelen, insanın bütün varlığıyla sahiplendiği ve paha biçilemez bir değerdir. Dolayısıyla şehit olan kardeşlerimizi, kahramanlarımızı her zaman rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise vatan ve millet sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
