Muş'ta Uyuşturucu Taşıyan İki Yabancı Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta midelerinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İran uyruklu 2 şüphelinin illere uyuşturucu taşıyacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

6 Aralık'ta uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin midesinden 94 kapsül içerisinde 928 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu şüpheliler, mahkemece tutuklandı.