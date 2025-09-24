Haberler

Muş'ta Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 225 gram sentetik kannabinoid ve aseton bulundu.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu sattıkları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 225 gram sentetik kannabinoid, aseton ve 71 boş kilitli poşet ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.