Muş'ta Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı
Muş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 225 gram sentetik kannabinoid ve aseton bulundu.
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Uyuşturucu sattıkları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 225 gram sentetik kannabinoid, aseton ve 71 boş kilitli poşet ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel