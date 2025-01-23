Muş'ta Uyuşturucu Satışı İddiasıyla Şahıs Gözaltına Alındı

Muş'ta, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 786 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, jandarmaya götürüldü.