Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta polis ekipleri tarafından geçen ay düzenlen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, narkotik olaylarının aydınlatılması ve suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 40 şahıs yakalanmış, 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olup toplamda 2503,34 gram esrar, 1854,42 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 19,08 gram metamfetamin, 316 gram skunk, 6,86 gram kokain, 0,06 gram eroin, 628 adet dikili kök Hint keneviri, 94 adet ecstasy hap, 1 adet terazi, 1 adet pipe ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin süreceği belirtildi. - MUŞ