Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında 83,74 gram sentetik uyuşturucu ve başka uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-12 Nisan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 83,74 gram sentetik uyuşturucu, 4,49 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız