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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Muş'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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