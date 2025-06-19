Muş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik uyuşturucu imalatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram uyuşturucu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Karasu Çayı mevkisinde, uyuşturucu imal edenlere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlılar M.A.B. ve E.C.B, sentetik uyuşturucu imal ettikleri esnada yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları bölgede yapılan aramada, satışa hazır 86 parça halinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 360 mililitre aseton maddesi, 123 kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel