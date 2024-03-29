Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli R.E'nin aracı, kovalamaca sonucu durduruldu.
Yapılan aramada, 253 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.