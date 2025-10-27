Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 983 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi elde eden ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 2 parça halinde 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.