Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 283,43 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 283,43 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel