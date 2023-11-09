Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 501 gram sentetik uyuşturucu ile 2,76 gram eroin ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Muş'tan batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzeri ve eşyalarının arasında 1 kilo 501 gram sentetik uyuşturucu ile 2,76 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca otobüse öncülük ettiği belirlenen araçtaki 2 kişi de ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.