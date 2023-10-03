Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 274 gram skunk ve 2,81 gram kokain ele geçirildi.

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1 kilo 274 gram skunk, 2,81 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.