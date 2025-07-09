Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel