Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadeleye devam ediyor.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının ifadesi salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.