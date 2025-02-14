Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Muş'ta gerçekleştirilen operasyonda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi doğrultusunda durdurulan araçta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Muş'ta 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada eşyaların içerisine gizlenmiş 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.