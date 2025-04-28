Muş'ta Uyuşturucu ile Mücadele Projesi Tanıtıldı

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, uyuşturucuyla mücadelenin sadece emniyet birimleriyle değil, tüm toplumun ortak mücadelesiyle başarıya ulaşabileceğini söyledi.

Projeye önem verdikleri için bir araya geldiklerini belirten Çakır, "Bu projenin başında arkadaşlarımız bizlerle istişare etti. Biz de bunun bir an önce hayata geçirilmesini istedik. İçişleri Bakanlığımızın da desteğiyle protokol imzalayarak projeyi hayata geçirdik. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı sadece Muş'un değil, ülkemizin ve dünyanın ortak bir problemidir." diye konuştu.

Konuya ilişkin bilgilendirici çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimizin uyuşturucu batağına düşmemesini sağlamak. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz, Yeşilay'ımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, diğer kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çaba içindeyiz. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Sadece Muş değil, ilimiz hudutlarını, kara yollarını kullanarak ülkemizin değişik bölgelerine, hatta Avrupa'ya, dünyaya açılmalarına da izin vermeyeceğiz."

Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ise gönüllülük esasına dayalı yaptıkları çalışmaların devlet nezdinde takdir görmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Maddeden manaya" sloganıyla yürüttükleri mücadelenin akademik literatüre kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bingöl, "Hiçbir gencimizin maddeye kurban gitmesine gönlümüz razı değil. Bizler yük olmak için değil, yük almak için buradayız. Amacımız gençlerimizin hayatına dokunmak, güveni tesis etmek ve huzuru hakim kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.