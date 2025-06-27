Muş'ta Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinlikleri

Muş'ta Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinlikleri
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Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen stantta, vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi işbirliğiyle kurulan stantta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Göletli Park'ta bilgilendirme standı kuruldu.

Yeşilay gönüllüleri ile Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polislik Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, stantta vatandaşlara bağımlılıkla mücadeleye dair broşürler dağıttı.

Yeşilay'da görevli uzman Taner Yıldırım, basın mensuplarına, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, söz konusu mücadelenin toplumun tamamının desteğiyle başarıya ulaşacağını vurguladı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli Esra Koçbay ise 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme faaliyeti yaptıklarını belirtti.

Diyarbakır Şubesi'nden uyuşturucuyla mücadele standı

Yeşilay Diyarbakır Şubesi, "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla "Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık" standı açtı.

Yeşilay Diyarbakır Şubesi, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalık uyandırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nde bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

Yeşilay Sakarya Şubesince Karasu ilçesinde bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla stant kuruldu.Diyarbakır'da madde kullanımının hızla yayıldığını ve toplumdaki yanlış algıların madde kullanımına sebebiyet verdiğini dile getiren Şube Başkanı Yahya Öger, "Amacımız standı ziyaret eden vatandaşların madde kullanımının ne olduğu, etkilerinin neler olduğu, uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olması gerektiği

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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