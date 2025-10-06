Muş'ta Üretime Dönüş: Şenyayla Bölgesi Sebze Üretimiyle Canlanıyor

Muş'ta huzur ve güven ortamıyla geri dönüşlerin yaşandığı Şenyayla bölgesinde yöre sakinleri, yetiştirdikleri sebzelerle üretime katkı sağlıyor.

İl Özel İdaresi tarafından altyapı ve yeni yolların yapıldığı bölgeye yerleşenler, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyor.

Kozma Dağı eteğindeki Yamaç köyü sakinleri, sebze ve meyve ektikleri arazilerden ürün almaya başladı.

Yetiştirdikleri salatalık, domates, biber, çilek, karpuz ve kavun gibi ürünlerin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayıran köylüler, bir kısmını da Muş-Kulp kara yolu kenarında satışa sunuyor.

Köy sakinlerinden Suat Ertuğrul, AA muhabirine, bir dönümlük arazisinde üretim yaptığını söyledi.

Şehrin gürültülü ortamından uzaklaşıp üretime ve aile ekonomisine katkı sağlamak için tarımla uğraştığını belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Burada her çeşit sebzeyi yetiştiriyoruz. Hizmetlerin bu bölgeye getirilmesiyle ekonomiye katkısı daha fazla olacak. Amacımız gelecek nesillerin geçmişini, kültürünü, toprağını, dedesinin, babasının büyüdüğü yerleri bilmesidir."

Heybet Şahin de 1991'de köyden göç etmek zorunda kaldıklarını ve 6 yıl önce tekrar topraklarına döndüklerini dile getirdi.

Yaz boyunca köyde üretim yaptıklarını anlatan Şahin, "Burada sebze ve meyve ekip satıyorum. Yazın geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum. 1991 yılında çıkan bazı olaylar nedeniyle Diyarbakır, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldık. Yıllar sonra tekrar buraya geldik. Tarlamda karpuz, kavun, domates, biber ve tütün ekimi yapıyorum." diye konuştu.