Üniversite öğrencileri "Ninemin Tarifleri Atölyesi" ile yöresel yemekleri öğreniyor

Muş'ta yurtlarda düzenlenen "Ninemin Tarifleri Atölyesi"nde üniversiteli kız öğrenciler, geleneksel tariflerle yöresel yemekleri öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 6 yurtta kalan bazı kız öğrencilere "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kapsamında mutfak kültürü ve yemek yapımı eğitimi veriliyor.

Üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler, şeflerden aldıkları teorik eğitimin ardından mutfakta geleneksel tariflerle yöreye özgü yemek pişiriyor.

Sultan Alparslan Yurdu'nda programa dahil olan kız öğrenciler, eğitim sınıfında hazırladıkları yöresel ramazan şerbeti, güllaç, Muş köftesi ve ekşili lahana sarmasını mutfakta pişirdi.

Özenle hazırladıkları yemekleri yurtta kalan arkadaşlarına ikram eden öğrenciler, atölye çalışmasıyla hem yöresel mutfak kültürünü deneyimliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere yöresel yemek tariflerini öğrettiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında gençlerimize unutulmaya yüz tutmuş yemekleri burada yaptırıyoruz. Gençlerimiz, yöresel yemekleri gördüğünde çok mutlu oluyorlar. Kültürümüz çok geniş. Atalarımızdan gelen birçok miras var. Bu miraslardan biri de yemek kültürü. Yemek kültürünü canlı tutabilmek ve unutmamak adına gençlerimize birçok etkinlik yapıyoruz. Gençlerimize burada yöresel yemek yaptırıyoruz. Yapılan yemekleri öğrencilere tattırıyoruz."

"Daha önce bu yemekleri hiç yapmadım"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zozan Yıldız da "Arkadaşlarımızla Muş'un yöresel yemeklerinden olan Muş köftesi, ekşili lahana sarması, ramazan şerbeti ve güllaç yaptık. Daha önce bu yemekleri hiç yapmadım. Annemler yapıyordu ama hiç denememiştim. Burada Muş'un yöresel yemeklerini yapmak benim için çok onur verici ve çok güzel bir duygu. Bize sunulan bu fırsatlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

"Yöresel yemekleri öğrenmek için çok heyecanlıydım"

Yurt idaresinin duyurusu üzerine etkinliğe katıldığını ifade eden Nur Sönmez ise "Bu etkinliği arkadaşlarımızla değerlendirmek istedik. Yöresel yemekleri yaparken hem kendimize katkı sağlıyoruz hem de eğleniyoruz. Yöresel yemekleri öğrenmek için çok heyecanlıydım. Buraya geldim, öğreniyorum ve çok mutluyum." diye konuştu.