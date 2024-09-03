Muş'ta Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtılmaya Başlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Muş'a gönderilen ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile hazırlanan ders kitapları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 727 okuldaki 105 bin 900 öğrenciye ulaştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan araçlara yüklenen kitapların dağıtımına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kitapları merkez, ilçe ve köylerdeki okullara ulaştırdıklarını söyledi.

Bakanlığın ücretsiz gönderdiği ders kitaplarının 9 Eylül'de öğrencilerin masalarında hazır bulunacağını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Geçmişe bakıldığında devrim niteliğinde bir çalışmadır. 727 okulumuzda 105 bin 900 öğrencimiz, 9 Eylül'de kitaplarıyla buluşacak. Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli bu yıl ilk defa uygulanacak. Bu model okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulanacak. Kademeli bir şekilde ilerleyecek. Aynı zamanda öğretmenlerimizin kılavuz kitapları da mevcut. İnşallah etkin, verimli ve hoşgörü ortamında çok iyi bir eğitim öğretim yılını geçiririz."