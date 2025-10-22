Haberler

Muş'ta Üç Projeye Hibe Desteği ile İmza Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Muş'ta, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan üç proje için imza töreni gerçekleştirildi. 1 milyon 700 bin lira destek verilecek projeler arasında doğa yürüyüşleri, gençlik kültür gezileri ve fotoğraf maratonu yer alıyor.

Muş'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hibe desteği almaya hak kazanan üç proje için imza töreni düzenlendi.

Kentte faaliyet yürüten Genç Adımlar Derneği'nin "Adımlarla Keşfet", Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "Konukbekler Gençlik ve Kültür Gezisi" ile Genç Fikirler Derneği tarafından yürütülecek "1071'in İzinde Muş Fotoğraf Maratonu" projeleri için protokol imzalandı.

İmza törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, 2025'te kentte toplam 6 derneğin projesinin bakanlık tarafından destek almaya hak kazandığını söyledi.

Bugün projeleri imzalanan 3 derneğe toplam 1 milyon 700 bin lira destek verileceğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş son derece mütevazı bir il. Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerimizin, desteklenmesini çok önemsiyoruz. Derneklerimizi güçlendirebiliriz, sivil toplum kuruluşlarımızı nasıl daha aktif hale getirebiliriz? Özellikle kadınlarımızı bu anlamda nasıl destekleyebiliriz? Ne tür projeler geliştirebiliriz, diye sürekli istişaredeyiz ve bunun da meyvelerini hep beraber de görmeye başladık. Çok şükür bu yıl 6 derneğimiz destek almış konuma geldi. Bugün imzaladığımız projeler daha çok turizm ağırlıklı. Muş'un belki de en güçlü olduğu alan ama maalesef şu ana kadar da en geri planda durduğu, bu pastadan da en az pay aldığı bir alan. İlimiz uçsuz bucaksız bir doğal alana sahip. Yaylaları, vadileri, akarsuları, gölleri, yaban hayatına sahip muhteşem bir coğrafya. Bu coğrafyanın da çok büyük bir kısmına da insan eli değmemiş."

Genç Adımlar Derneği'nin 500 bin lira bir destek kazandığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kentte doğa yürüyüşlerini canlandırmak, yeni yürüyüş rotalar oluşturmak, bunlarla ilgili olarak da hem Türkçe hem İngilizce rehberler oluşturmak ve bu rehberleri de kamuoyuna sunmak bu projenin ortak amacı. Ben de fırsat buldukça dernekte bu tür faaliyetlere katılıyorum ve harika bölgeleri keşfediyoruz. Yani Muşlu hemşehrilerimiz bile memleketlerinde böyle güzellikler olduğunun açıkçası farkında değil. O yüzden hem önce Muşlu hemşehrilerimize bu güzellikleri tanıtıyoruz hem de Muş dışından doğayı seven, farklı yerleri görmek isteyen, keşfetmek isteyen vatandaşlarımıza da böyle bir çalışmayla bir davet oluşturuyoruz."

Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hayata geçireceği projenin gençlere yönelik kültür gezileri içeren bir faaliyet olduğunu belirten Çakır, "Gençlere yönelik bu tür projeleri önemsiyoruz. Üçüncü projemiz de Genç Fikirler Derneği'ne ait. Bu arkadaşlarımızın da '1071 İzinde Muş Foto Maratonu' isimli projeleri mevcut. Bu proje de 504 bin liralık destek aldı. Yaklaşık 9 ay sürecek. İlimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri profesyonel bir şekilde resmedilecek. Yine yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen fotoğrafçılar tarafından düzenlenecek foto maratonlarla ilimizin 4 mevsim fotoğraf arşivi oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Muş Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
500
