Muş'ta Tütün Satış Hazırlıkları Başladı

Muş'ta çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından olan tütünün satış hazırlıkları başladı. Yöredeki çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdikleri tütün, hasat edildikten sonra belli aşamalardan geçirilerek kurutuluyor. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, sezon başında üreticiler ile özel şirketler arasında yapılan sözleşmeler gereği tütün alımlarının kısa sürede başlayacağını söyledi.

Muş'ta çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından olan tütünün satış hazırlıkları başladı.

Yöredeki çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdikleri tütün, hasat edildikten sonra belli aşamalardan geçirilerek kurutuluyor.

Zahmetli bir sürecin ardından tütünü paketleyen çiftçiler, anlaşmalı oldukları firmalara gönderiyor.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, gazetecilere, sezon başında üreticiler ile özel şirketler arasında yapılan sözleşmeler gereği tütün alımlarının kısa sürede başlayacağını söyledi.

Kentte 400 üreticinin 9 şirketle sözleşme imzaladığını ifade eden Solgun, "3 bin ton üretim bekliyoruz. Tütün, emek isteyen bir ürün. İnşallah şirketlerimiz, firmalarımız, bu kaliteli tütünlerin hakkını verip üreticimizin yüzünü güldürür." diye konuştu.

Tütünün satışa hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran Solgun, şunları kaydetti:

"Kolilemeyi tamamlayıp önümüzdeki günlerde firmalara satışını gerçekleştireceğiz. Burada kolilediğimiz tütünler İzmir'e gidecek ve orada işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilecek. Türkiye genelinde geçen yıl 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik. Bu yıl hedefimiz 60 bin ton tütün ihraç etmek. Ülkemizde ciddi manada tütün üretimi oldu. Yerli şirketlerimizin de sayısı artınca sözleşme imzaladığımız firma sayısı da arttı. Bu yıl 14 firmayla sözleşme gerçekleştirdik."

Harman köyünde üretim yapan kadınlardan Leyla Taş ise birçok kadının bu işten ailesini geçindirdiğini belirterek, "Tüm giderlerimizi buradan elde ettiğimiz parayla karşılıyoruz. Kadınlar ailelerine katkıda bulunmak için çalışıyor." dedi.

Mustafa Demir de köyün en büyük geçim kaynağının tütün olduğunu ifade ederek, "Atalarımızdan kalma mesleği sürdürüyoruz. Bu yıl 150 dönüm alanda tütün ektim. Yaklaşık 50 ton tütün yetiştirip şirketlere satıyorum." ifadelerini kullandı.