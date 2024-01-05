Muş'ta tütün operasyonu: 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi
Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda, 3 sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron ve 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron ve 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.