Muş'ta Tütün Ekimi Başladı, İhracat Hedefi Büyüyor

Muş'ta Tütün Ekimi Başladı, İhracat Hedefi Büyüyor
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Muş'ta çiftçiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı, bu yılki hedeflerinin 62 bin ton ihracat olduğunu açıkladı ve üretimin 1 milyar lira katkı sağlamasını bekliyor.

Muş'ta üreticiler, 9 köyde tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, Pakistanlı iş insanıyla, merkeze 45 kilometre mesafedeki Yelalan köyünde ekim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Solgun, basın mensuplarına, geçen yıl ülke genelinde ürettikleri 53 bin ton tütünü 48 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Bu yıl hedeflerinin 62 bin ton tütün ihraç etmek olduğunu belirten Solgun, "Ciddi bir üretim var. Üreticiler ile firmalar arasında bağ kurduk. Daha fazla üretim yapmak için her yıl yeni şirketleri ülkemize getiriyoruz. Ülkemizde yetişmeyecek tütün çeşidimiz yok." dedi.

Muş'ta bu yıl 8 şirketle sözleşme imzaladıklarını anlatan Solgun, şöyle konuştu:

"9 köydeki 6 bin 500 dekar alanda tütün ekiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elde edilecek yaklaşık 3 bin 500 ton tütünle ekonomiye 1 milyar lira katkı sağlanmasını bekliyoruz. Pakistanlı iş insanıyla bugün Muş Ovası'nda tütün ekimini yaptık. Ülkemiz ile oradaki farklılıklarla ilgili bilgi aldık. Kaliteli tütünümüzü dünya pazarında bulundurmak için bu çabaları gösteriyoruz."

Tütün üreticisi Nizamettin Bakan ise fideleri toprakla buluşturmaya başladıklarını dile getirdi.

Büyük emekle 10 dönümlük tarlayı tütün ekimine hazır halede getirdiğini belirten Bakan, "Bugün fide dikimi yaptık. Eylülde de hasadı yapılacak. Tütünü bu yıl yaş olarak fabrikaya teslim edeceğiz. Muş'umuzun güzel ovasında çok güzel verim alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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