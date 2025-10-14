Haberler

Muş'ta Tren Okul Servisine Çarptı: 17 Öğrenci Yaralandı

Muş'ta bir yolcu treni hemzemin geçitte okul servisi minibüsüne çarptı. Kaza sonucunda 17 öğrenci hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUŞ'ta yolcu treni hemzemin geçitte okul servisi minibüsüne çarptı, 17 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hemgeçit mevkiinde meydana geldi. Yolcu treni, hemzemin geçitte öğrenci servis minibüsüne çarptı. Savrulan serviste bulunan 17 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
