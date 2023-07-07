Muş'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Kişi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.