Muş'ta traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Muş'un Bulanık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Kişi hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Kişi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Muş'un Bulanık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Kişi (56) yönetimindeki 49 AAJ 860 plakalı traktör, Altınoluk köyü kırsalında devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Kişi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kişi'nin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerine geldi.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel