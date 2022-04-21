Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi - Haberler

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Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında, Hasköy kırsalında toprağa gömülü vaziyette vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi. Söz konusu patlayıcı madde kontrollü bir şekilde yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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