Muş'ta Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar için Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Muş'ta Terör Örgütü PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar için Ailelerin Eylemi Devam Ediyor
Güncelleme:
Muş'ta, PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde evlatlarını beklemeye devam ediyor. Her hafta düzenledikleri eylemlerde, teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulunan aileler duygusal anlar yaşıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını ifade eden Koçhan, "Bir yanımız her zaman eksik kalıyor. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir haber yok. Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını belirterek, teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
